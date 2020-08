Exames anuais: entenda as consultas que não podem ser deixadas de lado

Fazer um check-up periodicamente ajuda a prevenir uma série de doenças, além de contribuir para o diagnóstico precoce e tratamento de casos mais sérios

Quem tem saúde tem tudo. Provavelmente você já escutou essa frase ou algo parecido por aí. Na verdade, trata-se de uma expressão que não poderia ser mais verdadeira.

Isso porque a saúde é o nosso bem mais precioso e, sem ela, de nada adianta ter bens materiais, posses e coisas do gênero.

Sendo assim, tomar os devidos cuidados com o nosso corpo é fundamental para manter-se bem e saudável para uma vida feliz e próspera.

Neste sentido, consultar-se periodicamente com um médico de sua confiança – bem como realizar exames anuais – é uma forma de garantir uma boa manutenção da sua saúde. Além de contribuir para o diagnóstico precoce de uma série de doenças, que na maioria dos casos dá mais efetividade ao tratamento.

Qual a importância do check-up para a saúde?

Uma prática fundamental no que diz respeito a medicina preventiva, o check-up contribui para uma análise completa dos fatores de risco para a saúde dos pacientes e, como mencionamos anteriormente, para o diagnóstico precoce de possíveis doenças.

Em linhas gerais, trata-se de uma bateria de exames que tem como principal objetivo mapear o funcionamento do organismo, visando não somente à descoberta de doenças, mas também de condições que podem estar sendo prejudiciais a saúde, auxiliando na adequação dos hábitos e em alguns casos, até mesmo do estilo de vida.

Quem deve realizar o check-up?

O check-up é indicado, normalmente para todas as pessoas. Seja homem ou mulher, é importante realizar esse acompanhamento periodicamente, sendo que normalmente, a frequência é indicada de acordo com as necessidades de cada paciente.

Em alguns casos, como pacientes portadores de doenças crônicas ou outras patologias, esse check-up tende a ser mais frequente, enquanto outras pessoas sem nenhuma doença pré-existente, o recomendado é realizar a bateria de exames a cada um ano.

Quais são os exames que devem fazer parte da sua rotina médica?

Justamente pelo fato de existirem inúmeras diferenças entre as pessoas, o check-up deve ser personalizado de acordo com as necessidades individuais de cada um.

Isso porque, o médico deve levar em consideração uma série de fatores que podem determinar os melhores exames a serem feitos, como por exemplo:

Idade;

Histórico familiar;

Doenças pré-existentes;

Hábitos de saúde;

Hábitos alimentares;

Estilo de vida, dentre outros.

No entanto, existem exames que são de praxe e constam em praticamente toda bateria de exames, sendo eles:

Exame colesterol e triglicerídeos

Esse exame é feito através da coleta do sangue do paciente e vai indicar os níveis das taxas de colesterol e triglicerídeos, atuando principalmente como forma de prevenção de infarto.

Frequência: deve ser colhido anualmente, principalmente para quem tem mais de 40 anos, idade em que os indivíduos tornam-se mais suscetíveis ao infarto.

Exame de glicemia em jejum

Também colhido através do sangue, esse exame analisa as taxas de açúcar no sangue a fim de identificar a presença de diabetes.

Frequência: pode ser realizado a cada um ano, ou de acordo com a indicação médica.

Hemograma completo

Mede a saúde geral do paciente por meio de uma pequena amostra de sangue, examinando principalmente os níveis dos glóbulos vermelhos, brancos e as plaquetas. Indispensável para o diagnóstico de leucemia, anemia e doenças autoimunes.

Frequência: de seis meses a um ano.

Eletrocardiograma

Também chamado de EEG, o exame é responsável por avaliar o ritmo dos batimentos cardíacos com o objetivo de identificar alguma falha na condução elétrica pelo coração.

Frequência: pode ser feito tanto pontualmente, quanto nos check-ups anuais.

Mamografia

Exame destinado ao diagnóstico de câncer de mama, a mamografia é uma importante aliada das mulheres e atua fortemente na prevenção e diagnóstico precoce da condição, principalmente para quem já tem histórico familiar.

O ideal é que pacientes de alto risco que já tenham histórico de câncer de mama na família comecem a realizar o exame a partir dos 35 anos e caso contrário, a partir dos 40 anos.

Frequência: anualmente.

Papanicolau

Outro exame específico para as mulheres, o papanicolau também deve fazer parte da rotina de exames a partir dos 18 anos, como forma de prevenção do câncer cervical.

Além disso, ele ajuda a detectar a frequência de miomas, doenças relacionadas ao útero e até mesmo algumas IST’s.

Frequência: anualmente.

PSA (livre e total)

Já para os homens, o ‘antígeno prostático específico’ é utilizado para auxiliar no diagnóstico do câncer de próstata, sendo indicado para pacientes acima de 50 anos.

Frequência: anualmente.

Densitometria óssea

Para pacientes com mais de 50 anos ou histórico familiar, recomenda-se que seja feito o exame de densitometria óssea com o objetivo de prevenir a osteoporose, doença agressiva e silenciosa que atinge boa parte da terceira idade.

Diversos hospitais brasileiros contam com auxílio de laboratórios e serviços terceirizados – como empresas de telerradiologia, por exemplo – para elaboração e entrega de laudos à distância.

Ela serve como um agente facilitador que permite que os pacientes que não tem fácil acesso à clínicas e hospitais maiores, possam desfrutar da medicina diagnóstica de qualidade.

Frequência: a cada dois anos ou de acordo com a indicação médica.

Não deixe de fazer seus exames e cuidar da sua saúde!

Além do check-up anual, quem deseja ter uma boa saúde e mais qualidade de vida, deve apostar também numa boa alimentação e hábitos mais saudáveis no dia a dia.

Dessa forma, os cuidados e manutenção da saúde serão mais fáceis e a chance de desenvolver doenças crônicas e outras patologias torna-se bem menor.