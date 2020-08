Exames mostram piora no estado de saúde do cantor Cauan

Cauan tem estado grave após piora em UTI durante tratamento para Covid-19 em Goiânia

Internado em UTI com Covid-19, o cantor Cauan Máximo, da dupla com Cleber, tem estado considerado grave, de acordo com boletim médico desta segunda-feira (17). Ele foi diagnosticado com a doença há seis dias e, no domingo, teve tomografias indicando comprometimento do pulmão entre 70% e 75%.

O músico está em um hospital particular de Goiânia, para onde foi transferido no sábado (15), ao precisar ser levado a uma Unidade de Terapia Intensiva – não disponível para o caso dele no primeiro hospital em que foi internado.

O boletim médico divulgado pela família informa ainda que Cauan está estável e respirando ainda com ajuda da oxigenoterapia. O texto diz ainda que “os exames laboratoriais mostraram piora, porém, clinicamente ele está um pouco melhor”.

Em nota, a equipe da dupla agradece as orações e pede que todos que puderem continuem torcendo pela melhora dele.

Namorada do cantor, Mariana Moraes também testou positivo para a infecção pelo coronavírus, mas passa bem e se recupera de casa. Em vídeo enviado à TV Anhanguera, ela mandou uma mensagem agradecendo as pessoas que estão torcendo pela melhora de Cauan.

“Ele não está entubado, está fazendo tratamento com plasma. Eu creio muito no resultado, na vitória, que Deus leva a si todas as nossas enfermidades e que o Cauan vai ficar bem. Muito obrigada pelas mensagens. É muito importante para ele esse apoio de todos vocês. Se você acredita em Deus, ore por ele, mande mensagem e vai dar tudo certo. Eu estou muito confiante na graça de Deus”, disse.

Covid-19 em jovens

Segundo informações do Ministério da Saúde (MS), pessoas que têm entre 20 e 59 anos – que é o caso de Cauan, que tem 38 anos – somam quase metade do número de pacientes da Covid-19 internados em hospitais pelo Brasil.

A infectologista Moara Santa Bárbara alerta que o coronavírus pode ter consequências graves independente da idade do paciente.

“O jovem não está isento das formas graves e ele também transmite aos seus familiares. Se você é jovem, não se sinta invencível. Você precisa sim manter o distanciamento social e o uso da máscara”, afirmou.

Evolução do quadro

Em uma publicação nas redes sociais da dupla, a equipe informou que Cauan começou a sentir sintomas do coronavírus no último dia 7 de agosto, quando teve febre e dores no corpo. Na segunda-feira (10), o cantor fez o exame e, no dia seguinte, teve a confirmação da doença. Na última quarta-feira (12), ele precisou ser internado.

Namorada de Cauan, Mariana Moraes também foi infectada pelo coronavírus. Ela acompanhava o namorado no hospital antes de ele ser levado para a UTI, no sábado (15). Agora, a jovem se recupera em casa.

Vários artistas enviaram mensagens com desejos de melhoras para o cantor, como Simone e Simária, Gusttavo Lima, Zé Ricardo e Max e Luan.

Dupla de Cauan, cleber também gravou um vídeo falanando que o amigo é forte e que torce para que ele volte ileso aos palcos o quanto antes.

Fonte: G1