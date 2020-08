Jornalista garante que Messi quer deixar o Barcelona imediatamente

O Barcelona vive um péssimo momento, dentro de fora de campo. E ele pode se alastrar mais ainda. De acordo com o jornalista Marcelo Bechler, do Esporte Interativo, Lionel Messi deseja deixar o clube catalão imediatamente e já comunicou à direção seu desejo.



Aos 33 anos, Messi, de acordo com a apuração do repórter, não confia mais no projeto esportivo do clube. Já há algum tempo, o argentino e a diretoria não falam mais o mesmo idioma. No início do ano, depois da demissão do técnico Ernesto Valverde, o camisa 10 criticou publicamente o diretor esportivo Eric Abidal após o francês ter “acusado” o elenco de corpo mole.



Na atual temporada, o Barcelona de Messi não conquistou nenhum título. Vice-campeão espanhol, seis pontos atrás do Real Madrid, o time caiu nas quartas de final da Copa do Rei, para o Athletic Bilbao, e da Liga dos Campeões, para o Bayern de Munique, com a histórica goleada por 8 a 2.



Manchester City e Inter de Milão são os principais interessados no argentino. Nos últimos dias, a saída de Messi para a Inter ganhou força depois da imprensa italiana noticiar que o craque teria comprado uma cobertura em Milão. A multa rescisória de Lionel Messi é de 700 milhões de euros – cerca de R$ 4,45 bilhões.

Lance!