Tio é preso por estuprar sobrinhas de seis e dez anos no Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem, de 51 anos, suspeito de estupro de vulnerável contra duas sobrinhas, de 6 e 10 anos. O indivíduo foi capturado na manhã desta segunda-feira (17), no bairro Vale Verde, em Londrina, região Norte do Estado.

O crime, contra a criança de 6 anos, ocorreu no mês de julho deste ano. A menina contou para a mãe que o tio havia abusado sexualmente dela, quando a outra filha, de 10 anos, também contou que vinha sendo abusada por ele desde 2018.

A PCPR apurou que os crimes teriam acontecido quando ele ficava sozinho com as crianças, na casa da avó materna delas.

