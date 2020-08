A Secretaria de Saúde de Ubiratã, confirma nesta Terça-feira, mais 7 casos de COVID-19

Os sete pacientes estão no momento estáveis e encontram-se isolados no domicilio, e todas as medidas para o bloqueio da transmissão já foram tomadas pela equipe da Secretaria de Saúde.

Esses casos de hoje são contatos familiares de outros casos positivos.

Por isso orientamos evitar aglomeração mesmo em ambiente familiar, principalmente protegendo idosos e pessoas com baixa imunidade, tomando os seguintes cuidados quando tiver no domicilio pessoas com sintomas respiratórios:

• Usar máscara em ambientes compartilhados, não dividir itens pessoais e desinfetar áreas comuns;

• Destinar um quarto e um banheiro para uso exclusivo da pessoa infectada (quando possível), ou toda vez que a pessoa suspeita ou confirmada utilizar o banheiro esta deve realizar a higienização com solução clorada ou álcool 70 %;

• Mantenha janelas abertas para a circulação de ar e entrada de luz solar;

• Separe os resíduos em lixeiras diferentes;

• Limpe os móveis com álcool 70% ou água sanitária;

• Mantenha pelo menos 2 metros de distância da pessoa contaminada;

• Não compartilhe sofá, cadeira ou colchão.

Com relação aos internamentos, temos hoje 2 pessoas nos hospitais em Ubiratã com suspeita de COVID-19, aguardando resultado de exame. Também há uma mulher confirmada com COVID 19 na UTI em Cascavel, e um homem confirmado, na UTI em Campo Mourão.

Até o momento tivemos:

8 crianças, 3 adolescentes, 44 adultos, 8 idosos com resultado positivo para COVID-19, totalizando 63 pessoas testadas positivos para COVID-19.

Reforçamos que o vírus pode estar em qualquer lugar, assim, manter distanciamento, usar máscara e lavar as mãos com frequência é fundamental para prevenção da doença.

Se apresentar febre, tosse, perda de olfato e paladar, falta de ar ,diarreia , vômito procure sua unidade de saúde ou o hospital.

Contamos com a colaboração de todos para o enfrentamento desse vírus.