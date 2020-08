Polícia Militar apreende 675 quilos de maconha em Campo Mourão

Uma grande apreensão de maconha foi realizada por policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar (11ºBPM), que pertence ao 3º Comando Regional de Polícia Militar (3ºCRPM), por volta das 23h dessa segunda-feira (17), em Campo Mourão.

Dentro de um veículo GM/Vectra, com registro de furto em Guaíra os policiais localizaram 914 tabletes de maconha e 66 pacotes de skunk (supermaconha). Não havia ninguém no automóvel no momento da abordagem.

A apreensão foi registrada após uma denúncia dando conta de um carro em atitude suspeita, nas proximidades do distrito de São Geraldo, às margens da rodovia BR-487 (Boiadeira), no município de Araruna, distante 15 km de Campo Mourão. Após pesada, a substância totalizou 675 quilos, sendo 18 kg de skunk.

Após a pesagem, o entorpecente e o veículo foram encaminhados até a delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

Fonte: Comunicação Social 11º Batalhão