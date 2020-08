Seis presos morrem em rebelião e incêndio em cadeia no PR

A Polícia Civil de Ibiporã (região norte do Paraná) confirmou a morte de seis presos durante rebelião e incêndio entre a noite de segunda-feira (17) e madrugada desta terça (18).

A situação teve início por volta das 22 horas e a motivação seria por conta de uma briga entre presos de grupos rivais.

Os homens do Corpo de Bombeiros foram acionados e com apoio de equipes de Londrina combateram as chamas impedindo que o fogo se alastrasse por outras alas da cadeia. Durante a confusão, nenhum preso fugiu.

Alguns presos também ficaram feridos, mas até a publicação da reportagem não havia um número oficial.

As informações são do Portal A Rede.