Pesquisa mostra operadoras com mais assinantes em Ubiratã

Segundo os dados da Selectra, foi observado uma leva queda no número de novos assinantes nos serviços de telecomunicações em Ubiratã. Em junho de 2019, a localidade contava com 24 mil novos clientes dos serviços de internet, TV e celular. Um ano depois e com a nova realidade imposta pela pandemia do coronavírus no país e no mundo, esse valor caiu para 23,6 mil assinantes.

A operadora Magron e Novaes adquiriu, neste ano, 29,2% do market share da banda larga, seguido de perto pela companhia V. Grazzioli & Cia, que obteve 25,7% da quota de mercado.

Já na telefonia móvel, a TIM Celular se manteve com a grande maioria do mercado em Ubiratã. No total, a companhia italiana conseguiu 85,3% do market share. Por último, em TV por assinatura, a Sky dominou mais da metade do market share, 55,0%.