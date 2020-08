Aluna não consegue fazer tarefa e justificativa viraliza no Paraná

A pandemia do novo coronavírus, levou diversos setores do Brasil e do mundo a se adaptarem. A educação é uma delas.

No dia a dia, pais e professores mesmo que à distância, buscam alternativas para ensinar em casa. A dificuldade maior, está com os menores, que precisam constantemente de apoio e dedicação, para darem continuidade ao processo de aprendizagem que ainda está no início.

Em São José dos Pinhais, a professora Rosiani Machado, da rede municipal de ensino se emocionou ao receber a atividade retorno de uma de suas alunas. A tarefa foi compartilhada nas redes sociais da discente, onde na simplicidade da criança, comoveu diversas pessoas na internet e acabou viralizando.

Na tarefa o aluna escreveu: “Desculpa prof não ter feito essa lição ninguém quis fazer comigo”. Emocionada após receber o material enviado pela aluna, ela deixou um recado e um visto. “Meu amor, voou fazer com você quando retornarmos! Prometo! Se cuide minha flor. Saudades de você. Beijos”

Com a pandemia, as atividades têm sido desenvolvidas em casa, e com o “novo normal” a professora deixou um recado: “E como não se emocionar? E como não se sentir impotente diante desta situação ao receber este recadinho? É isto que estamos vivendo é esta a nova realidade? o novo “normal”!.”

Fonte: Catve