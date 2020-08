PCPR elucida homicídio e prende suspeita em Campina da Lagoa

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) elucidou o homicídio de Osmar Silvestre dos Santos, 32, e prendeu preventivamente a suspeita do crime, na quarta-feira (19), em Campina da Lagoa, região Centro Ocidental do Estado. A mulher, de 25 anos, esfaqueou o ex-marido no domingo (16), no distrito Salles de Oliveira.

O crime ocorreu após um desentendimento entre a vítima e a suspeita, que o esfaqueou no peito. O homicídio foi presenciado por outras pessoas, entre elas, a filha do casal, de nove anos.

A mulher responde por homicídio qualificado.