Novo delegado assume investigação do caso do casal desaparecido em Goioerê

O delegado Adailton Ribeiro Junior, titular da Delegacia de Polícia de Alto Piquiri, foi designado pelo Departamento de Polícia Civil do Paraná para assumir em caráter especial as investigações sobre o casal Kawane Cleve, 23, e Rubens Biguetti Filho, 29, que está desaparecido desde o dia 3 de agosto.



A designação aconteceu porque o delegado de polícia de Goioerê, Hélio Nunes Pires, solicitou licença para tratamento de saúde e desde sábado, 15, está fora de Goioerê.



Junto com a designação do delegado Adailton Ribeiro Junior para presidir o inquérito, houve também a determinação para que a 7ª Subdivisão Policial de Umuarama preste todo o apoio necessário à investigação do caso, inclusive, se necessário, a requisição de forças especiais, como os grupos Cope, Tigre e GOA, além de acompanhar diariamente as investigações do caso.



Fonte: Goionews