Saúde autoriza pagamento de R$ 1,2 milhão a prestadores de serviço

A Secretaria de Estado da Saúde autorizou pagamento de mais de R$ 1,2 milhão a prestadores de serviços nesta área. A autorização foi assinada pelo secretário Beto Preto, quinta-feira (20). Os repasses estão relacionados a pagamentos de diárias de leitos comuns e exclusivos Covid-19, serviços ambulatoriais, contratos e convênios vigentes.

“Estamos dando continuidade ao trabalho e mantendo nosso compromisso de realizar os pagamentos em dia e manter a prestação de serviço por parte dos nossos fornecedores”, disse o secretário. Estes valores serão repassados a 17 serviços de saúde e municípios”, explicou.

Segundo ele, esses repasses são importantes, principalmente em meio à pandemia. “Este é o compromisso do governo, de fazer frente ao que assumimos na estratégia de enfrentamento da pandemia, com a ampliação de leitos e serviços hospitalares, deixando à disposição as estruturas necessárias, ainda mais neste momento crítico”, acrescentou Beto Preto.

ESTRUTURAS – No Paraná, desde o início da pandemia, o Governo do Estado já abriu 1.101 leitos de UTI adultos exclusivos para pacientes com a Covid-19, praticamente dobrando a rede existente dos últimos 30 anos. “Apresentamos uma estratégia diferenciada neste enfrentamento. Colocamos a estrutura e a capacidade já instalada no Estado para rodar”, destacou o secretário.

Os hospitais regionais de Telêmaco Borba, Guarapuava e Ivaiporã, que abririam somente em 2021, tiveram obras antecipadas pelo Estado. Houve, ainda, incremento no número de leitos nos hospitais universitários. “Não aderimos aos hospitais de campanha. Ao contrário, ampliamos as estruturas próprias, que ficarão como legado aos paranaenses, com custos muito mais menores e com efetividade de continuidade no atendimento de saúde”, destacou o secretário.

As informações são da Agência de Notícias do Paraná.