Vai nevar no Paraná? Entenda o diz a meteorologia

A suposta possibilidade de neve no Paraná ganhou as redes sociais e já deixou os moradores em alerta. O Instituto Agronômico do Paraná (Iapar), no entanto, afasta essa possibilidade.

Segundo a agrometeorologista do Iapar Heverly Moraes, não há condições atmosféricas para a formação de neve no interior do estado ou na capital Curutiba. Há, sim, previsão de geada para o sul paranaense. A neve só deve cair mesmo nas serras gaúcha e catarinense.



“Por enquanto não tem nem previsão de geada no norte do Paraná. Mas se a situação mudar, estamos monitorando através do sistema de alerta geada”, afirmou a agrometeorologista.



Se as chances de nevar em território paranaense são poucas, a probabilidade de nevar no norte do Paraná é nula. A agrometeorologista do Iapar explicou que a formação de neve depende de duas condições: latitude – que é proximidade dos trópicos – e altitude. Nenhum desses fatores está presente na região norte do Paraná.



Uma massa de ar polar deve chegar com força no sábado, e as temperaturas na região de Goioerê podem cair para a casa dos 2ºC.

Fonte: Tarobanews