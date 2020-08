Ubiratã registra o 1º óbito por COVID-19

É com pesar que a Secretaria de Saúde de Ubiratã informa que, neste domingo 23, tivemos o primeiro óbito em decorrência do COVID-19

A Prefeitura de Ubiratã se solidariza com os familiares e amigos do paciente.

O óbito é de um homem de 66 anos de idade, que estava internado na UTI de Campo Mourão desde 14 de Agosto.

Alertamos que pessoas de qualquer idade que tenham doenças pré-existentes, como cardiopatia, diabetes, pneumopatia, doença neurológica ou renal, imunodepressão, obesidade, asma, entre outras, precisam redobrar os cuidados nas medidas de prevenção ao coronavírus, bem como manter o controle e monitoramento da doença.

Com relação aos internamentos.

Temos hoje:

Uma pessoa com suspeita de COVID-19, aguardando resultado de exame e uma pessoa confirmada internada nos hospitais de Ubiratã . Temos ainda uma mulher confirmada com COVID 19 na UTI em Cascavel.

Reforçamos a orientação de evitar aglomeração, principalmente protegendo idosos e pessoas com baixa imunidade. Mesmo em ambiente familiar é preciso usar máscara, manter distânciamento, não dividir itens pessoais e desinfetar áreas comuns com solução clorada ou álcool 70 %.

Mantenham janelas abertas para a circulação de ar e entrada de luz solar e higienizem as mãos frequentemente.

Se apresentar febre, tosse, perda de olfato e paladar, falta de ar ,diarreia , vômito procure a unidade de saúde mais proxima de sua casa com urgencia. É extremamente importante isolar as pessoas com sintomas, e seus contatos IMEDIATAMENTE, para evitar a disseminação do vírus.

Contamos com a colaboração de todos para o enfrentamento desse vírus.

Positivos 71

Em recuperação 19

Recuperados 51

Sintomas 40

Sem sintomas 79

Em investigação 15

Descartados 800

Internados UTI 1

Clínico 2

Óbitos 1