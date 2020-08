Compare-se

Compare-se, sim. Mas não com os outros, ao se comparar com o outro você sempre sairá perdendo. Compare-se com quem você era no passado, com quem você era ontem e perceba o quanto você já mudou, o quanto já evoluiu, o quanto já está diferente do que era antes. E, principalmente, o quanto ainda tem para se desenvolver.

Sabe aquela história de que a grama do vizinho é sempre mais verde? É exatamente isso que acontece quando você se compara com outros, você sempre se diminui. O marido ou esposa do outro é mais divertido, os filhos são mais inteligentes, o carro é melhor e assim vai… Cada um tem sua história, habilidades e dificuldades a serem superadas, então não fique olhando “a grama do vizinho”.

Quantas coisas você já conquistou em sua vida? Quais habilidades desenvolveu? Já teve alguma vez que pensou que nunca daria conta de fazer algo que para você era muito difícil, mas você foi lá e fez? Foque nisso, na sua força e coragem e continue melhorando todos os dias. Leve um lema pra sua vida: eu posso ser hoje, melhor do que ontem.

Sarita Costa Vergueiro

Psicóloga

CRP: 04/33559 e 08/IS-595

@sarita.vergueiro.psi