Secretaria de Saúde necessita de doadores de sangue

A Secretaria de Saúde comunica que está precisando de doadores de sangue. Nesta terça-feira, dia 25 de agosto (terça-feira), os doadores deverão se deslocar até Campo Mourão onde será realizada a coleta. Os interessados devem agendar no Setor de Transporte da Secretaria de Saúde o carro antecipadamente através do telefone 3543-2385 (ramal 3). A saída acontecerá as 06:00 horas do ponto de ônibus em frente a Secretaria de Saúde com retorno após a doação. O transporte será exclusivo para os doadores.

QUEM PODE DOAR?

1. Ter entre 16 e 69 anos (menores de idade com o consentimento formal do responsável legal);

2. Pesar acima de 52 kg;

QUAIS CUIDADOS:

3. Estar em boas condições de saúde;

4. Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas);

5. Estar alimentado (evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação);

6. Apresentar documento oficial com foto (carteira de identidade, carteira de identidade profissional, carteira de trabalho, carteira de habilitação).

“Doar sangue é um ato humanitário que enobrece e traz uma gratificação interior muito grande. Afinal, por meio desse ato, você ajuda a salvar vidas”!

Maiores informações na Secretaria de Saúde de Ubiratã ou pelo telefone: 3543-2385 (falar com Flavia ou Arley).