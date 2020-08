Última semana da Campanha de Vacinação contra o Sarampo em Ubiratã

Se você tem entre 20 e 59 anos de idade entre em contato com a unidade de saúde mais próxima e verifique sua situação vacinal.

A campanha começou em 2019, quando houve o reaparecimento do sarampo no país, após 20 anos sem casos. As duas primeiras etapas ocorreram no ano passado, com o objetivo de vacinar crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade e, depois, jovens de 20 a 29 anos. O terceiro estágio teve como público-alvo as pessoas de 5 a 19 anos e ocorreu entre 10 de fevereiro a 13 de março de 2020.

E por fim estamos na quarta fase da campanha, todas as pessoas com idade entre 20 e 59 anos, devem entrar em contato com a unidade de saúde mais próxima para verificar sua situação vacinal contra sarampo.

As pessoas com idade entre 20 e 49 anos devem receber uma dose de reforço da campanha de forma indiscriminada.

Para as pessoas com idade entre 50 a 59 anos, a vacina é indicada quando não apresenta registro de nenhuma dose.

Todas as Unidades de Saúde de Ubiratã aplicam a vacina contra o sarampo. A vacinação contra o sarampo ocorre nas unidades de saúde em um dia da semana específico sendo:

DIA DE APLICAÇÃO DA VACINA DO SARAMPO POR UNIDADE

– 2ª feira: Unidades Esperança e Nasf-Rural;

– 3ª feira: Unidades Central e Yolanda;

– 4ª feira: Unidades São Joaquim e São João;

– 5ª feira: Unidades Panorama e Boa Vista;

– 6ª feira: Unidades Josefina e Recife.

Para receber a vacina é necessário entrar em contato com a unidade de saúde mais próxima de sua residência. Assim, evitando aglomerações, os atendimentos estarão sendo agendamentos por telefone ou WhatsApp, pelos números:

– PSF Boa Vista (44) 9 9146-1265

– PSF Central (44) 9 9151-5134

– PSF Esperança (44) 9 9182-6913

– PSF Josefina (44) 9 9166-3544

– PSF Panorama (44) 9 9166-3903

– PSF Recife (44) 9 9119-6008

– PSF São João (44) 9 9145-2705

– PSF São Joaquim (44) 9 9161-9739

– PSF Yolanda (44) 9 9141-1815

– NASF (44) 9 9117-8879.