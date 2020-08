Faça um Seguro Empresarial com a Luxon é + Seguro

Ter um negócio exige total dedicação. Os donos de empresas precisam manter o foco em inúmeros detalhes a fim de entregar serviços e bens, com qualidade e agilidade. Neste cenário cheio de variáveis, podemos ser surpreendidos por imprevistos.

O seguro empresarial existe para recuperar rapidamente os danos que venham a acontecer no processo do seu negócio, desde pequenos ajustes a acidentes mais graves.

Todo edifício onde uma empresa exerce atividade está sujeito a situações inesperadas. Uma chuva forte, raios, uma falha em algum sistema de segurança. Estes são alguns exemplos de imprevistos dos quais muitos donos de negócio não se dão conta. Muitas vezes, isso ocorre porque imaginam que a chance do acontecimento é extremamente baixa.

Os seguros empresariais garantem a recuperação rápida de bens ou de estruturas danificadas que prejudicam o andamento do negócio, sem que o empresário ou sua equipe percam muito tempo sobre aquele problema.

Um destelhamento de uma fábrica por conta de ventos fortes, por exemplo, é um acontecimento que exige resposta rápida. Caso contrário, a empresa poderá perder muito tempo e dinheiro até o fim dos devidos reparos. Mesmo se o local não é de sua propriedade, mas alugado, a responsabilidade recai sobre quem atua no imóvel.

Seguro empresarial como funciona?

Os seguros empresariais mais comuns são os que indenizam danos no edifício ou em bens no interior da empresa, em decorrência de incêndios, explosões ou panes elétricas. Desastres naturais, como uma chuva de granizo, também podem entrar em uma apólice nessa cobertura. Outros acontecimentos, como crimes ou vandalismo contra o patrimônio da empresa também podem ser assegurados.

As formas de cobertura das apólices são bem flexíveis, podendo ser adequadas de acordo com as necessidades da empresa e em concordância com a atividade comercial exercida. Uma dica importante para ajustar a apólice do seguro empresarial é reconhecer os potenciais riscos para o seu negócio.

