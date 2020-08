Secretaria de Saúde confirma neste terça-feira 25, mais 2 casos de COVID-19 e uma pessoa recuperada

Um dos pacientes positivos encontra-se Isolado no domicílio e outro está internado no hospital de Ubiratã, porém ambos estão estáveis. Todas as medidas para o bloqueio da transmissão já foram tomadas pela equipe da Secretaria de Saúde.

Um dos casos é contato familiar de um paciente positivo da semana passada.

Com relação aos internamentos, temos hoje:

Duas pessoas com suspeita de COVID-19, aguardando resultado de exame. E uma pessoa confirmada internada em hospital de Ubiratã. Também há uma mulher confirmada com COVID 19 na UTI em Cascavel.

Hoje também temos uma pessoa totalmente recuperaras de COVID-19.Continuamos reforçando a necessidade de se aumentar os cuidados, principalmente protegendo idosos e pessoas com baixa imunidade.

Mesmo em ambiente familiar é preciso usar máscara, manter distanciamento, não dividir itens pessoais e desinfetar áreas comuns com solução clorada ou álcool 70 %, e o principal é evitar aglomerações.Mantenham janelas abertas para a circulação de ar e entrada de luz solar e higienizem as mãos frequentemente.Fiquem atentos caso apresente febre, tosse, perda de olfato e paladar, falta de ar, diarreia, vômito procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa com urgência. É extremamente importante isolar as pessoas com sintomas, e seus contatos IMEDIATAMENTE, para evitar a disseminação do vírus. Contamos com a colaboração de todos para o enfrentamento desse vírus.