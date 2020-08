Preço da saca de soja teve aumento de 55% neste mês

O preço da saca de soja de 60 quilos chegou a cotação de R$ 112 nessa semana na região. Um aumento de 55% quando o valor é comparado com o mesmo período do ano passado, quando a saca foi comercializada a R$72. Segundo explica esse engenheiro agrônomo, um dos fatores que contribui com a alta foi a demanda vinda da China.

Outro fator que contribuiu com o preço alto da soja foi o dólar que desde janeiro até agora teve uma valorização muito grande, saiu de uma média de R$ 4 e chegou a R$ 5,60 na última semana.

O Paraná colheu 20,7 milhões toneladas de soja na última safra. Já quando falamos da safra de todo o país, o Brasil colheu 120 milhões de toneladas do grão. Mas apesar do grande volume de soja colhido, essa economista do Deral, explica que nesse momento existe pouco produto em estoque.

E quando falamos em produto final, o óleo de soja está presente em todas as prateleiras dos supermercados. Esse gerente comentou que está difícil segurar o preço do produto e já percebeu uma queda nas vendas.



