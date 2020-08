SANEPAR ANUNCIA REAJUSTE DE 9,62% NA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO

A Sanepar comunicou nesta terça-feira 25, que seus acionistas que vai reajustar as tarifas de água e esgoto em 9,62% a partir de 31 de outubro. Segundo a nota, o reajuste foi aprovado pelo conselho diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar).

Segundo a Agepar, “eventuais perdas de receita decorrentes da não aplicação do índice na data-base poderão ser objeto de análise quando do início do processo de revisão tarifária, previsto para o ano de 2021”.

O reajuste está sendo anunciado em um momento em que Curitiba e região metropolitana atravessa uma das maiores crises hídricas da história, com racionamento de água, e suspensão periódica do fornecimento aos consumidores.