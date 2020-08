Durante a pandemia Ubiratã tem saldo positivo de empregos todos os meses

A pandemia do novo Coronavírus que prejudicou a economia do mundo inteiro poder ter diminuído o ritmo, mas não deixou Ubiratã com saldo negativo de empregos, não. Entre janeiro e julho, todos os meses tiveram mais contratações que demissões. O saldo nesse período é de 653 postos de trabalho, ou seja, nada mal pelo momento que vivemos.

Como efeito de comparação em nossa região, Roncador que ocupa a segunda posição no ranking do Caged, só gerou 40 empregos. Outros seis municípios conseguiram fechar o período com saldo positivo (somando 733). Para os demais 17, no entanto, foram mais demissões que contratações nesses sete meses (-123).