IBGE reduz mais uma vez a população de Ubiratã; de 2013 até agora são 1.062 habitantes a menos

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) divulgou nesta quinta-feira (27), as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros e mais uma vez reduziu a população do município de Ubiratã. Desta vez o IBGE aponta que Ubiratã possui 20.909 habitantes sendo 104 a menos se comparado com a última estimativa de 2019 (21.013 habitantes).

Desde 2013, as estimativas do IBGE vêm reduzindo a população de Ubiratã. Nesse ano, segundo o instituto, o município tinha 21.971, já em 2014 eram 21.916 (55 moradores a menos), em 2015, a população foi estimada em 21.864, menos 52, em 2016, 21.812 (-52), em 2017, 21.762 (-50) e em 2019, 21.119 habitantes, menos 106. De 2017 para 2018, o IBGE apontou uma redução de 643 habitantes, de 2018 para 2019 diminuiu novamente em 106 moradores e agora continua na regressiva com menos 104. De acordo com as estimativas do IBGE, de 2013 a 2020 Ubiratã perdeu 1.062 habitantes.

ELEVAÇÃO DO ELEITORADO

Só para ter a real noção dessa incoerência dos dados apresentados pelo instituto, analisando somente um fator como referência – o eleitorado do município de Ubiratã – nota-se que em 2014 havia registrado no cartório eleitoral 16.823 eleitores. No ano de 2018 eram 18.636 e após o recadastramento biométrico realizado em 2019 são aproximadamente 20 mil eleitores.

MENOS POPULAÇÃO SIGNIFICA REDUÇÃO NO RECEBIMENTO DE RECURSOS

Com a população atual Ubiratã deixará de receber aproximadamente por ano R$ 5.000.000,00 em repasses constitucionais feitos pela União através do FPM e repasses da Saúde, Educação e Assistência Social que são vinculados ao número de habitantes.

O Fundo de Participação dos Municípios (FPM) é o meio em que o Governo Federal repassa verbas para os municípios brasileiros, cujo percentual, dentre outros fatores, é determinado principalmente pela proporção do número de habitantes estimado anualmente pelo IBGE. Dentre as 16 faixas (coeficientes) de população dos municípios em que se determina o repasse do FPM, citamos como exemplo três: municípios com população de 13.585 à 16.980 (coeficiente 1,0); de 16.981 à 23.772 habitantes (coeficiente 1,2); municípios com população entre 23.773 à 30.565 (coeficiente 1,4).

MAIS HABITANTES = MAIS RECUROS FINANCEIROS PARA ATENDER A POPULAÇÃO

Ubiratã, portanto se enquadra no coeficiente de (1.2) e se tivesse acima de 23.772 habitantes receberia o FPM pelo coeficiente (1.4). Seria mais recursos para Ubiratã, o que não vem acontecendo devido a redução da população nas últimas estimativas. Ao contrario do que diz o IBGE, nos últimos anos com o advento do desenvolvimento econômico e instalação de diversas empresas, como o abatedouro de aves da Unitá e pela demanda de serviços públicos de saúde e educação, por exemplo, nota-se que houve um aumento considerável de moradores, estimando-se mais de 28 mil habitantes.