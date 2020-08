Unitá abre 300 vagas de trabalho em Ubiratã

A Unitá Cooperativa Central, formanda por meio da parceria entre a Copacol e a Coagru, está com 300 vagas de emprego abertas para a sua Unidade Industrial de Aves em Ubiratã.

Além do município sede, as vagas também são para as cidades da região.

Veja no edital anexo, como fazer para participar das vagas de emprego.