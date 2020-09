Neo Química Arena: confira todos os detalhes e valores

O Corinthians anunciou na madrugada desta terça-feira o novo nome de seu estádio: Neo Química Arena. O acordo com a Hypera Pharma, conglomerado do ramo farmacêutico que assinou por 20 anos. O Timão embolsará R$ 300 milhões, ou seja, embolsará R$ 15 milhões por temporada. Haverá correção anual dos valores baseado na taxa Selic.

Há previsões de multas milionárias, decrescentes com o passar do tempo, para o caso de rescisão do contrato por parte do Timão ou da Hypera Pharma. A maior multa é referente aos cinco primeiros anos do vínculo, reduzindo nos cinco anos seguintes e ficando menor entre o 10º e o 15º ano do contrato.

Corinthians e Hypera Pharma também acertaram um contrato de patrocínio para a camisa no valor de R$ 30 milhões por três anos. A parceira terá direito a exibir a marca que quiser entre as suas várias empresas na barra traseira da camisa alvinegra.

O presidente Andrés Sanchez ainda deu a preferência à Hypera Pharma em relação ao patrocínio máster, assim que o Banco BMG deixar o clube.

Nomes pela arena: Além de se chamar Neo Química Arena, a Hypera Pharma ainda terá seus produtos dando nome a todos os setores do estádio. Doril, Gelol e Neosaldina são alguns dos nomes escolhidos para espaços conhecidos até hoje como setor norte, sul, leste e oeste.

O Corinthians também assegura que a Globo falará o nome do novo estádio em suas transmissões, ao contrário do que ocorre com o Allianz Parque, estádio chamado de Arena Palmeiras na emissora, e com o Red Bull Bragantino, que é apenas Bragantino para a Globo.