PRF apreende cerca de R$ 300 mil em celulares escondidos dentro dos pneus de caminhão em Ubiratã

Além disso, os policiais recuperaram dois bitrens roubados, carregados de grãos na região metropolitana de Curitiba (PR)

A Policia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, em Ubirata (PR), 300 telefones celulares descaminhados do Paraguai escondidos dentro dos pneus de um caminhão. Além disso, na região metropolitana de Curitiba (PR), os policiais recuperaram dois bitrens roubados, eles estavam carregados de grãos.

Por volta das 9 horas de segunda (31), em Ubirata (PR), uma equipe da PRF abordou um caminhão que transitava na BR-369. Durante a fiscalização, eles perceberam que o motorista carregava seis pneus usados na carroceria e disse que estava indo para Maringá (PR).

O caminhão estava com um dos pneus gasto, os agentes solicitaram que o homem trocasse esse pneu para poder seguir viagem. Diante do nervosismo e da recusa em fazer a troca, os policiais resolveram desmontar as rodas. Dentro de quatro pneus, estavam escondidos 300 telefones celulares importados do Paraguai sem o devido desembaraço aduaneiro. A ocorrência foi encaminhada para a Receita Federal.

Além disso, na BR-277, na região metropolitana de Curitiba (PR), por volta das 10 horas, uma equipe da PRF encontrou, após denúncia, um bitrem que havia sido roubado em Paranaguá no dia anterior (30). O veículo estava estacionado no pátio de um posto de combustíveis às margens da rodovia, em Campo Largo (PR).

Já no fim da noite, por volta das 23 horas, em de Balsa Nova (PR), os policiais deram ordem de parada a outro bitrem que passou pela UOP, o condutor não parou.

As equipes deslocaram para abordagem e, ao entrarem na alça de acesso à Palmeira (PR), na BR-277, o motorista e um passageiro pularam do veículo e correram para o mato, deixando o bitrem retroceder de ré e sem freio em direção às viaturas, uma delas teve como única opção manobrar a viatura para o barranco afim de evitar a colisão.

O veículo, em seu recuo, desviou para a lateral e colidiu com barranco, interditando parcialmente a via. Os policiais descobriram que o veículo, carregado de soja, havia sido roubado naquele dia. As equipes realizaram buscas, porém os criminosos não foram localizados.

Texto: Andressa Mariotto / Agência PRF