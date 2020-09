5 verdades e 1 mentira sobre relacionamentos

Conviver com outra pessoa completamente diferente de você pode ser extremamente desafiador. Para isso dar certo é preciso compreensão, doação, perdão e, principalmente, comunicação assertiva quando as coisas não estiverem indo bem.No texto de hoje trago 5 verdades e 1 mentira sobre relacionamentos para você refletir.

1. Confiança é a base de todo relacionamento.

Verdade! Aqueles joguinhos para fazer com que o outro sinta ciúme só enfraquece a relação. O bonito mesmo é fazer o outro se sentir seguro, importante e confiante na relação que vocês estão construindo.

2. O bom humor é fundamental.

Verdade! Conseguir rir das coisas do dia a dia, mesmo aquelas que saem do planejado torna a relação mais leve, transforma o ambiente em um local seguro para que ambos possam ser ousados e possam tentar fazer coisas diferentes sem o medo do peso do julgamento quando algo não sair como planejado.

3. Segurança no amor do outro é fundamental.

Verdade! Sentir-se seguro de que por mais que estejam brigados e a fase do relacionamento não esteja tão boa, além da segurança de que você sempre será a escolha do seu cônjuge e no fim do dia ele sempre retornará para a sua casa é fundamental para superação das fases difíceis e manutenção da boa conexão entre vocês.

4. Sexo não importa

Mentira! Esse é um momento em que o casal troca afeto, carinho, cumplicidade, confiança e se aproxima intimamente. E é possível afirmar que a intimidade é fator que ajuda o casal a manter um relacionamento de respeito.

5. O diálogo deve sempre acontecer, mesmo que o assunto não seja agradável

Verdade! Os sonhos e os planos para o futuro precisam ser compartilhados pelo casal, para que lutem juntos, ainda que o sonho seja apenas de um de vocês. Além disso, os assuntos desagradáveis não devem ser empurrados sempre para de baixo do tapete, é importante encontrar o momento correto para que ambos possam dividir o que magoa, machuca ou irrita para dar ao outro a chance de corrigir.

Eu te convido, hoje, a pensar em um desses 5 pontos que não está tão bem no seu relacionamento e começar a mudá-lo nessa semana.

Sarita Costa Vergueiro

Psicóloga

CRP: 04/33559 e 08/IS-595

@sarita.vergueiro.psi