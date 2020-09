Delegado diz que corpos de casal desaparecido em Goioerê serão encontrados a médio prazo ; mulher envolvida com desaparecimento é presa

Às vésperas de completar um mês do desaparecimento do casal Kawane Cleve, 23, e Rubens Biguetti Junior, 29, o delegado que assumiu o inquérito que apura o caso, Adailton Ribeiro Junior, afirmou que tem expectativa de que os corpos do casal serão encontrados em médio prazo.

Conforme o delegado, está se buscando através de informações e imagens de câmaras de segurança reconstituir os últimos passos do casal em Goioerê.



“A mãe conversou com a filho pouco depois das 18 horas. Depois a criança foi encontrada perto das 21 horas. Precisamos saber o que aconteceu nesse intervalo. Se soubermos o trajeto, o roteiro feito, iremos avançar nas investigações” – salientou o delegado.



Na terça-feira, 1º, a equipe da Polícia Civil cumpriu mandado de prisão temporária expedido contra Suziane Santos, 23, que teria participado do desaparecimento do casal. Ela já estava presa por tráfico de drogas, e seria interrogada pela suposta participação no caso de Kawane e Rubens.



Indagado sobre a participação de outras pessoas na possível execução do casal, o delegado Adailton Ribeiro Junior disse que as investigações estão sendo realizadas, mas as informações mantidas em sigilo.





Suziane Silva, de 23 anos, que estava presa desde o dia 12 de julho pelo crime de tráfico de drogas. Agora ela passa a responder pelos dois crimes. (Foto: reprodução Facebook).

Fonte: Goionews