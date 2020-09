PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO DE NOVA AURORA É SUSPEITO DE ESTUPRAR A FILHA DESDE OS 9 ANOS DE IDADE

Um inquérito instaurado pela Polícia Civil no município de Nova Aurora neste fim de semana coloca em evidência um homem que se apresenta como pré-candidato à prefeitura municipal nas eleições de novembro próximo. Nas redes sociais ele já estampa inclusive material publicitário se colocando como postulante ao cargo.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso envolvendo a suspeita de estupro de uma menina de apenas 12 anos, a garota é filha do suspeito. O mais chocante na denúncia é que a menor estaria sendo abusada pelo próprio pai desde os 9 anos, quando a mãe faleceu. Para preservar a vítima, o nome do pai será mantido em sigilo.

Para pessoas próximas, o pré-candidato não negou que possa ter cometido o ato, mas deixou transparecer que não lembraria se isso de fato aconteceu em virtude do consumo exagerado de álcool. A menina já foi tirada de casa e está neste momento sob proteção.

O registro do Boletim de Ocorrências foi feito no último sábado e já houve a instauração de um inquérito.A reportagem tentou, por diversas vezes, conversar com o pré-candidato, mas o celular dele se encontrava desligado em todas as tentativas.

Em Nova Aurora ninguém sabe, com precisão, do seu paradeiro. Ele não é considerado foragido nem há mandado de prisão em aberto até o momento. A suspeita é que essa já seja a segunda filha abusada por ele. Uma denúncia anterior dá conta que a filha mais velha também tenha sido abusada pelo pai.

(Fonte O Novo Oeste)