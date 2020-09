Como blindar seu relacionamento em 3 passos

Para evitar brigas, discussões e corações partidos, no relacionamento, é importante que ambos trabalhem no sentido de blindar a união de interferências externas. Aqui, vale ressaltar que blindar não significa colocar um cadeado e tirar a liberdade do parceiro, muito pelo contrário, afinal, uma união é feita de pessoas livres que estão juntas por escolha e porque se amam.



Sendo assim, o primeiro passo para o relacionamento blindado é: compartilhem sonhos e projetos. Esse compartilhamento faz com que o casal se una, se envolva e trabalhe em equipe para conquistar cada coisa sonhada. Além disso, é nesse momento que percebem que juntos chegam mais longe que separados. Essa união os torna mais fortes.

O segundo passo é: fidelidade. A sensação de que o outro pode entrar e sair de qualquer lugar e na presença de qualquer pessoa com a moral intacta e sem olhar para os lados é uma poderosa aliada dos relacionamentos blindados. Isso significa que é sua responsabilidade deixar seu cônjuge seguro de seu amor através de suas ações.

O terceiro passo envolve a convivência. Isso pode parecer óbvio, mas muitos casais deixam que a rotina massante do dia a dia sufoque o relacionamento e com isso deixam de conviver mesmo morando sob o mesmo teto. Deixem estabelecido pelo menos um dia na semana para fazerem algo juntos, apenas vocês dois.

Não há fórmula mágica para um relacionamento dar certo, o que existe são duas pessoas que se amam lutando juntas para fazer a união dar certo.

Sarita Costa Vergueiro

Psicóloga

CRP: 04/33559 e 08/IS-595

@sarita.vergueiro.psi