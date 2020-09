MULHER DE 38 ANOS É ALVEJADA POR DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM PEABIRU

Joselma de Oliveira Chaves de 38 anos, foi alvejada por 5 disparos de arma de fogo em uma residência de Peabiru.

A ocorrência foi registrada na Rua Juvenal Portela no centro de Peabiru, segundo informações o atirador chegou em uma motocicleta de cor preta, e efetuou diversos disparos contra Joselma e fugiu em seguida tomando rumo ignorado.

Joselma foi alveja com 5 disparos sendo 4 no tórax e 1 no braço, ela foi socorrida por uma ambulância da prefeitura, e levada até o hospital municipal, devido a gravidade dos ferimentos ela foi transferida por uma unidade avançada do SAMU para o Hospital Santa Casa em Campo Mourão.

Policiais Militares de Peabiru, e também a ROTAM de Campo Mourão foram para o local e estão realizando buscas para localizar o atirador.

(HORA CERTA)