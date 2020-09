Novos casos de Dengue em Ubiratã ligam sinal de alerta

Mesmo em tempo de Coronavírus, cuidados para evitar a dengue devem ser mantidos, pois no mês de agosto foram confirmados 02 casos de dengue em Ubiratã.

As temperaturas altas e água parada formam um ambiente favorável para que o mosquito transmissor da dengue se desenvolva. Sendo assim a medida mais eficaz de evitar a reprodução do Aedes Aegypti é eliminar os locais que contenham acumulo de água e podem se tornar criadouros.

O vírus da dengue apresenta 04 sorotipos. E quem já teve dengue uma vez pode ter novamente se for um vírus diferente.

Por isso é necessário redobrar os cuidados não só no quintal, é importante também fazer vistorias dentro de casa, onde pode haver depósitos de água parada que passam despercebidos, como o reservatório que fica atrás da geladeira, sanitários da área de serviço, vasos de plantas e ralos.

Os agentes de saúde voltaram a realizar as visitas domiciliares para monitoramento dos pacientes de risco e também para orientar e vistoriar os quintais na parte externa da residência, mantendo o distanciamento do morador e todas as medidas de prevenção.

Pedimos o apoio da população para que verifiquem seus imóveis, residências, comércios e terrenos e que retirem qualquer coisa que possa estar servindo de criadouro para o mosquito. Lembrando também que é muito importante lavar o bebedouro dos animais com escova e sabão, limpar calhas e lajes, manter secos os pratinhos dos vasos de flor.

Além de todos esses cuidados, faça limpeza do mato alto, entulhos, restos de madeiras, telhas, tijolos e folhas do quintal para evitar a presença de escorpiões, pois recentemente os agentes de saúde encontraram 06 escorpiões amarelos durante varredura em uma residência no Município. Tome sempre muito cuidado e mantenha o hábito de fazer limpeza em seu quintal.

Para denúncias de locais com lixo e água parada: WhatsApp 9 9185-0530.