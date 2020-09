Polícia Militar apreende duas armas de fogo em Juranda; dois homens foram encaminhados à delegacia

Na noite de sábado (05) uma equipe da Patrulha Rural da 2ª Cia do 11º Batalhão realizou a apreensão de duas espingardas, munições e diversos equipamentos de caça. Dois homens foram encaminhados à delegacia.

Os policiais estavam em patrulhamento pela estrada nas proximidades do estádio quando realizaram abordagem a um veículo Saveiro em atitude suspeita. Durante as buscas os policiais encontraram duas espingardas nos calibres 28 e 32, diversos cartuchos intactos, lanternas, facões, um óculos de visão noturna e uma rede utilizada para capturar animais.

Os homens admitiram que estavam caçando Javali. Uma das armas possui registro, porém não está autorizada para caça, conforme documentação. Diante dos fatos os dois foram encaminhados, juntamente com os equipamentos e as armas apreendidas, até a delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

Comunicação Social 11º BPM