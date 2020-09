CRIANÇA TEM 50% DO CORPO QUEIMADO COM ÁGUA QUENTE EM GOIOERÊ

Uma menina de cinco anos de idade teve 50% do corpo queimado em um acidente com água quente na noite de terça-feira, 8, em sua residência, no Jardim Curitiba, em Goioerê.

O acidente aconteceu quando uma caneca de água quente estava sobre o fogão e caiu sobre a criança, queimando o seu corpo.

A menina foi encaminhada para o pronto atendimento da Santa Casa de Goioerê, depois transferida para a UTI da Santa Casa de Campo Mourão. Devido à gravidade, ela foi transferida ainda na quarta-feira para um hospital especializado em queimados, em Curitiba.

Fonte: Portal Região