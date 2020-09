Já são 35 vacinas contra covid-19 com testes em humanos, diz diretor-geral da OMS

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou nesta quinta-feira, 10, que há cerca de 180 vacinas contra a covid-19 em desenvolvimento, sendo que 35 delas já estão na fase de testes em humanos. Durante entrevista coletiva, ele comentou que nenhuma doença na história teve um desenvolvimento tão rápido nas pesquisas.

Em abril, a OMS e vários parceiros, entre eles a União Europeia (UE), lançaram um mecanismo para acelerar o desenvolvimento e a distribuição justa de vacinas, diagnósticos e terapias. Segundo Tedros, porém, essa iniciativa precisará de um “aumento significativo no financiamento” para atingir suas metas. O mecanismo já recebeu US$ 2,7 bilhões, mas segundo a autoridade isso é menos de 10% do que será necessário.

O diretor-geral da OMS lembrou também que há várias pesquisas de medicamentos em andamento e disse que a dexametasona foi o único até agora a se mostrar eficaz contra a doença nesses testes, neste caso para pacientes mais graves.

Agencia Estado