PRF incinera cerca de 11,5 toneladas de maconha no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em apoio à Polícia Civil (PC), incinerou na manhã desta quinta (10), na região dos Campos Gerais, 11,5 toneladas de maconha, resultante de apreensões realizadas pela PRF e outras forças de segurança da região.

Em apoio à PC, a PRF, juntamente com outras forças de segurança, auxiliou na escolta e na incineração de cerca de 11,5 toneladas de maconha, judicialmente autorizadas.

Das 11,5 toneladas incineradas, 10,3 eram resultantes de uma única apreensão realizada pela PRF, em Irati no dia 30 de agosto, quando uma carreta bitrem carregada com milho foi abordada pelos policiais. Com essa apreensão, a PRF no Paraná, chegou à marca de 100 toneladas apreendidas em 2020.

PRF