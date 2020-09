Mais 7 casos confirmados de COVID-19 nesta sexta-feira 11 em Ubiratã

A Secretaria de Saúde de Ubiratã, confirma nesta Sexta-feira 11, tivemos mais 7 casos confirmados de COVID-19.

Os sete pacientes estão no momento estáveis e encontram-se isolados no domicilio, as medidas para o bloqueio da transmissão já foram tomadas pela equipe da Secretaria de Saúde.

Continuamos reforçando a necessidade de evitar aglomeração, principalmente protegendo idosos e pessoas com baixa imunidade.

Com relação aos internamentos, temos hoje duas pessoas nos hospitais em Ubiratã confirmados de COVID-19. Temos ainda uma pessoa confirmada com COVID 19 na UTI em Cascavel.



Até o momento tivemos:

10 crianças, 9 adolescentes, 63 adultos, 15 idosos com resultado positivo para COVID-19, totalizando 97 pessoas testadas positivo para COVID-19, destas 18 pessoas se mantem em tratamento.

Reforçamos que o vírus pode estar em qualquer lugar, assim, manter distanciamento, usar máscara e lavar as mãos com frequência é fundamental para prevenção da doença.

Se apresentar febre, tosse, perda de olfato e paladar, falta de ar ,diarreia , vômito procure IMEDIATAMENTE sua unidade de saúde ou o hospital.

Contamos com a colaboração de todos para o enfrentamento desse vírus.