Mulher com fone de ouvido não escuta buzina e é atropelada por trem em Curitiba

A mulher de 32 anos foi socorrida em estado gravíssimo ao hospital após ser atropelada por um trem, na Rua Sebastião Marques Luiz, no Bairro Cajuru, em Curitiba, no início da tarde de domingo (13). A vítima sofreu parada cardiorrespiratória e foi reanimada após 30 minutos de manobra por parte dos socorristas e médicos do Samu.

Segundo testemunhas, a mulher estava caminhando pelos trilhos de costas para o trem, fazendo o uso de um fone de ouvido. “Ela estava de costas para o trem e não ouviu a buzina, que foi acionada várias vezes. A locomotiva ia do Litoral para Curitiba e acabou atingindo a mulher”, contou.

De acordo com o tenente Queirollo, do Batalhão de Polícia de Trânsito (Bptran), nos últimos dias têm acontecido acidentes em trilhos de trem na capital, quase sempre por falta de atenção. ?É preciso estar sempre atento, verificar os dois lados e lembrar sempre do perigo. É preciso ficar atento, porque tem acidentes que acabam ocorrendo. Lamentavelmente, nos últimos dias tivemos alguns acidentes seguidos?, apontou.

Com risco de morte, a mulher foi socorrida a um hospital de Curitiba.

Fonte: Banda B