Polícia interrompe festa com quase 100 pessoas na área rural de Ubiratã

De acordo com a PM, algumas pessoas que estavam no evento fugiram a pé com a chegada dos policiais. Infratores podem ser multados em mais de R$ 3 mil.

Uma festa com quase 100 pessoas foi interrompida pela Polícia Militar (PM) na madrugada deste domingo (13), na área rural de Ubiratã, na região oeste do Paraná.

Segundo a PM, moradores da região denunciaram o som alto da festa durante a madrugada.

A polícia informou que o grupo estava aglomerado em uma área afastada da cidade. Com a chegada dos policiais, algumas pessoas conseguiram fugir a pé.

Os responsáveis por dois veículos que estavam com o som alto foram levados para a delegacia, de acordo com a PM. Os aparelhos foram apreendidos.

Além disso, conforme a polícia, 69 pessoas que estavam na festa foram identificadas e podem receber uma multa da prefeitura por descumprirem decretos relacionados ao combate à Covid-19, como toque de recolher e proibição de festas.

A multa prevista é de R$ 3.050 para infratores das medidas.

Fonte: PM / G1