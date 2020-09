Colapso na saúde de Cascavel: 37 pessoas aguardam por leito hospitalar

A Secretaria Municipal da Saúde de Cascavel manifestou preocupação com a taxa de ocupação de leitos de UTI para casos não Covid. A informação de que a saúde no município entrou em colapso foi divulgada no último sábado (12). Na prática significa que só existe leito de UTI disponível para pacientes do novo Coronavírus.

Nesta segunda-feira (14) a preocupação permanece da mesma forma. Atualmente 37 pessoas aguardam nas UPAs por transferência para um leito hospitalar.

Na UPA Veneza uma paciente aguarda há 12 dias. A Secretaria de Saúde participou na manhã desta segunda-feira (14) de uma reunião na 10ᵃ Regional de Saúde, inclusive com a participação do Ministério Público.

A Sesau informou que está cobrando o Governo do Estado, gestor da média e alta complexidade hospitalar em Cascavel, para que se adote medidas que possam amenizar a situação.

fonte: Catve