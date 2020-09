BOLETIM REGISTRA 155.661 CASOS E 3.928 MORTES DE CORONAVÍRUS NO PARANÁ

A Secretaria de Estado da Saúde confirma nesta quarta-feira (16) 1.493 novos casos de Covid-19 e 50 óbitos pela infecção causada pelo novo coronavírus.

O Paraná soma 155.661 casos e 3.928 mortes em decorrência da doença. Há ajustes nos casos confirmados detalhados ao final do texto.

INTERNADOS

Nesta quarta, são 957 pacientes internados com diagnóstico confirmado de Covid-19: 815 estão em leitos SUS (384 em UTI e 431 em leitos clínicos/enfermaria) e 142 em leitos da rede particular (56 em UTI e 86 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.150 pacientes internados, 512 em leitos UTI e 638 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2.

ÓBITOS

A secretaria estadual informa a morte de mais 50 pacientes. Todos estavam internados. São 25 mulheres e 25 homens com idades que variam de 17 a 93 anos. Os óbitos ocorreram entre 22 de julho a 16 de setembro.

Os pacientes que faleceram residiam em: Curitiba (11), Londrina (5), Maringá (3), Almirante Tamandaré (2), Foz do Iguaçu (2), Morretes (2), Ponta Grossa (2) e São José dos Pinhais (2). E um óbito registrado em cada um dos seguintes municípios: Antonina, Cascavel, Colombo, Fazenda Rio Grande, Ibiporã, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Marechal Cândido Rondon, Matinhos, Mauá da Serra, Paranaguá, Paranavaí, Reserva, Rio Negro, Santa Helena, Santa Isabel do Ivaí, Tamarana, Tibaji, Três Barras do Paraná, União da Vitória.