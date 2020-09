Escritório do deputado federal Ricardo Barros é alvo de buscas do Ministério Público do Paraná

Investigações envolvem fraudes na contratação de energia eólica. Barros disse que está ‘tranquilo e em total colaboração com as investigações’.

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) cumpre um mandado de busca e apreensão no escritório do deputado federal Ricardo Barros (PP), em Maringá, no norte do Paraná, na manhã desta quarta-feira (16).

De acordo com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), a investigação envolve fraudes na contratação de energia eólica e começou a partir da remessa de peças por parte do Supremo Tribunal Federal (STF) a partir de uma colaboração premiada da Operação Lava Jato, em novembro de 2019.

As fraudes ocorreram, conforme o Gaeco, entre o final de 2011 e o ano de 2014. Os crimes investigados são corrupção e lavagem de dinheiro.

Além do escritório de Barros, há um mandado de busca em São Paulo contra Delmo Sérgio Vilhena.

Em nota, Ricardo Barros disse que está tranquilo e em total colaboração com as investigações. O parlamentar reafirmou a sua conduta ilibada , e informou que solicitou acesso aos autos do processo para poder prestar mais esclarecimentos à sociedade e iniciar sua defesa.

“Ricardo Barros, relator da lei de abuso de autoridade, repudia o ativismo político do judiciário”, diz trecho da nota.

Barros é líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados desde agosto e foi ministro da Saúde de 2016 a 2018, durante o governo Temer. O parlamentar está no sexto mandato na Câmara e, antes, foi prefeito de Maringá.

Mandados judiciais

Segundo o Gaeco, oito mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça. Além de Maringá e São Paulo, há ordens sendo cumpridas em Curitiba e em Paiçandu, que também fica na região norte do Paraná. Quatro empresas são investigadas na ação, ainda conforme o MP-PR.

As ordens estão sendo cumpridas em:

Uma residência em Curitiba

Uma residência em São Paulo

Uma residência em Paiçandu

Um escritório de contabilidade em Maringá

Quatro em empresas (endereços não foram divulgados)

Investigações

Os investigadores do Paraná querem saber a relação entre Vilhena com Ricardo Barros e a esposa dele, Cida Borghetti, ex- governadora do Paraná.

Conforme a Polícia Civil, na casa de Delmo Vilhena foram encontradas notas fiscais de hotéis de Maringá em nome dele e cadernos com anotações à época dos fatos investigados. Os policiais também apreenderam documentos, computadores e celulares.

Gaeco cumpre mandado em escritório do deputado Ricardo Barros — Foto: Reprodução/RPC

A ação é realizada pelo do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MP e conta com a ajuda da ajuda da Polícia Civil.

