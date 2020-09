Menino de um ano e cinco meses morre afogado em Guarapuava

O menino de um ano e cinco meses morreu afogado na tarde de quarta-feira (16), em Guarapuava. De acordo com informações, o Samu registrou a ocorrência às 15h21 no Bairro Boqueirão. Entretanto, ao chegar ao local, a equipe já encontrou o menino sem os sinais vitais.

Trata-se de João Fernando Schiligoski Pinto. Ainda conforme informações do Samu, iniciou-se o protocolo de reanimação, mas sem sucesso. A morte foi confirmada pelo médico do Samu às 15h55 ainda no local.

De acordo com a Polícia Militar, a mãe da criança informou que nos fundos do local onde mora tem um tanque e que o filho brincava com os irmãos. Porém em determinado momento, a filha avisou a mãe que o irmão havia sumido. A família encontrou o menino afogado.

Por fim, o corpo do garoto deu entrada no Instituto Médico-Legal de Guarapuava às 19h, onde será oficialmente identificado, e posteriormente liberado para sepultamento.



RSN