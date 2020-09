Convenção partidária oficializa Haroldo e Helierti como candidatos a prefeito e vice de Ubiratã

Foi realizada nesta quarta-feira (16), nas dependências da Câmara Municipal e no Centro Cultural, a convenção de alguns partidos políticos de Ubiratã, que definiram e oficializaram a candidatura do empresário do ramo de seguros, Haroldo Medeiros Nascimento para concorrer ao cargo de prefeito do município na eleição majoritária de 15 de novembro.



Nas convenções também ficou definido o nome do empresário da área de terraplenagem Helierti Vieira como candidato a vice-prefeito, bem como os candidatos a vereadores pela coligação. A convenção obedeceu as normas de saúde COVID-19.