MOTORISTA EMBRIAGADO E SEM CNH FOGE DA POLÍCIA E CAPOTA O CARRO EM NOVA AURORA

Hoje dia 17, por volta das 2h00, a Polícia Militar de Nova Aurora em patrulhamento pela Rua Castelo Branco no cruzamento com a PR180, avistou uma caminhonete Ford/ 250 XLY L, de cor azul em atitude suspeita, momento em que se iniciou uma tentativa de abordagem com sinais sonoros e luminosos.

Mesmo com os sinais o motorista não acatou e saiu em fuga pela PR 239, vindo a entrar em uma estrada vicinal, passando pelo bairro Colônia Pindorama, Rua Manuel dos santos Filho, PR 180, posteriormente voltando para a PR 239, seguindo até o trevo de acesso ao município, entrando na cidade em direção a PR 575, até a estrada Baixo Iguaçuzinho, onde entrou em uma outra estrada cascalhada.

Após percorrer aproximadamente três quilômetros o condutor perdeu a direção do veículo vindo a capotar.

Feita a abordagem em três pessoas que ocupavam a referida caminhonete, sendo o condutor, de 18 anos, que não tenha a carteira de motorista, e os passageiros de 20 anos e 18.

O SAMU que se fez presente no local, sendo dispensado e assinado o termo de recusa de atendimento por parte do rapa que apresentava um corte no braço direito.

Diante do fato também foi acionado o guincho para remover o veículo até a sede deste pelotão.

O condutor apresentava sinais de embriaguez, vindo a confessar que havia ingerido bebida alcoólica, o que também foi confirmado pelos dois passageiros, diante do fato foi lhe dado voz de prisão, lavrada as notificações cabíveis, os passageiros foram liberados, já o condutor foi entregue na delegacia de Polícia para que se adotem os procedimentos necessários.

Fonte: O Novo Oeste