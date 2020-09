Polícia Civil de Goioerê investiga professor acusado de abuso sexual

Já são quatro as denúncias contra um professor de karatê de Goioerê por suposto abuso sexual, sendo que três estão formalizadas na Delegacia de Polícia Civil, e outra está sendo encaminhada. As informações são do site Goionews.

Com o aumento do número de denúncias, a equipe da Polícia Civil de Goioerê orientou aos pais para que conversem com seus filhos sobre o assunto e havendo suspeita, para que encaminhem o caso para o Conselho Tutelar ou na Delegacia de Polícia. A criança terá escuta especializada com um psicólogo.

Denúncias

Depois da primeira denúncia, de um menino de 11 anos, que se tornou de conhecimento público e ganhou até as redes sociais, apareceram outras crianças que relataram aos pais terem sido vítimas de abuso sexual por parte do mesmo professor.

Em contato com o Goionews na tarde de domingo (13), o professor que está sendo acusado de abusos sexuais disse que “em breve tudo será esclarecido”.

Fonte: Goionews