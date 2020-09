Quatro pessoas ficam feridas em acidente na BR-272 entre Goioerê e Janiópolis

A colisão de um veículo Voyage com um guard-rail na rodovia BR-272, próximo ao trevo de Paraná do Oeste, entre Goioerê e Janiópolis, deixou quatro pessoas feridas na madrugada de quarta-feira, 16.

A colisão aconteceu pouco depois da zero hora e segundo o condutor do Voyage, que mora no distrito de Jaracatiá, em Goioerê, ele estava se deslocando para Campo Mourão, juntamente com mais três pessoas, quando aconteceu o acidente.

Ele teria perdido o controle do veículo, que se chocou contra uma barreira de proteção (guard-rail) às margens da rodovia.

A equipe do Corpo de Bombeiros de Goioerê foi acionada e prestou socorro às vítimas, sendo três homens e uma mulher, sendo duas com ferimentos leves e duas com ferimentos moderados. Todos foram encaminhados para o pronto atendimento da Santa Casa de Goioerê.

Fonte: Goionews