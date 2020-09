Três suspeitos pelo desaparecimento de casal de Goioerê são detidos

Três suspeitos pelo desaparecimento do casal Kawany Cleve e Rubens Biguett, de Goioerê, foram detidos pela equipe do GDE (Grupo de Diligências Especiais) da Polícia Civil de Umuarama, nesta quarta-feira (16).

Dois homens, de 24 e 57 anos, foram presos no Jardim Arco-Íris. No local houve apreensão de maconha. Outro homem de 32 anos foi detido em Itapejara do Oeste. Na casa dele, foram apreendidos diversos objetos, alguns deles reconhecidos por familiares das vítimas. O homem confessou o furto, mas nega participação no desaparecimento do casal.

“Esse terceiro mandado de prisão foi expedido em inquérito que apura crimes patrimoniais, mas posteriormente, durante as investigações, a Polícia Civil recebeu diversas denúncias de que o preso contribuiu para o desparecimento do casal”, afirma o delegado Adailton Ribeiro Júnior.

Os três detidos foram encaminhados à delegacia e serão ouvidos.

Uma jovem de 23 anos, já interrogada por policiais, permanece detida em Goioerê.

O casal está desaparecido desde o dia 3 de agosto. O carro deles foi encontrado carbonizado. Investigações da Polícia Civil aponta o caso como um duplo homicídio.

Redação com informações Umuarama News