Campanha pela participação efetiva da mulher na política é lançada no Paraná

Apesar de corresponderem a mais da metade do eleitorado paranaense, apenas 7% dos cargos de chefe do executivo municipal e 12% dos cargos de vereadores são ocupados por mulheres no Paraná. Pensando nisso, o Ministério Público Federal (MPF/PR), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/PR), o Tribunal Regional Eleitoral no Paraná (TRE/PR) e o Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR) se uniram na campanha “Mulheres na Política”, uma ação conjunta para alertar sobre a participação efetiva da mulher na política e seus amparos legais.

Integram a ação uma cartilha e uma série de vídeos sobre o tema, além da assinatura de um acordo entre as instituições participantes.

Cartilha – A primeira fase da campanha é a divulgação da Cartilha Participação das Mulheres na Política: seja um fiscal do povo. On-line, a cartilha traz de forma bem didática diversos esclarecimentos sobre o assunto, a exemplo da importância da cota de gênero na política, as dificuldades enfrentadas pelas candidatas mulheres e a presença feminina nas últimas eleições.

Vídeos – A próxima fase da campanha contará com uma série de vídeos, que serão atualizados ao longo do ano até o pleito, que visam conscientizar sobre as cotas de gêneros nas eleições, no financiamento das campanhas e na propaganda eleitoral. Fique de olho!

“Embora conquistas louváveis e avanços importantes, ainda não vemos uma participação efetiva da mulher no cenário político. Precisamos que as cotas sejam de fato cumpridas, que o apoio jurídico, de marketing, administrativo sejam dados e as verbas sejam distribuídas de forma igual a candidatos homens. Neste caso, foge de uma alçada subjetiva de gosto, precisamos que a lei seja cumprida”, finaliza a procuradora regional Eleitoral no Paraná, Eloísa Helena Machado.

Projeto – A assinatura do “Projeto Combate as Fraudes na Cota de Gênero”, de qual a campanha faz parte, aconteceu virtualmente no dia 17 de setembro e contou com as autoridades participantes da campanha além de grupos e instituições que apoiam a iniciativa. Confira na matéria como foi.