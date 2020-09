Luxon é + Seguro: Acidentes de carro acontecem, esteja preparado

Faça seu seguro com a LUXON é + SEGURO e fique tranquilo…

Dirigir com segurança pode ajudar a prevenir acidentes de carro, mas sabemos que eles acontecem. Por isso a primeira dica é: Mantenha sempre a calma, certifique-se que todos estão bem e preste socorro, se necessário.

mas também é importante identificar o culpado. Anote a placa, modelo do carro e dados pessoais do outro motorista, com nome, telefone e outros documentos, além de informações de possíveis testemunhas e o local onde o acidente ocorreu. Não esqueça de perguntar o nome da seguradora, casos os demais envolvidos tenham seguro.

E o mais importante…. conte sempre CONOSCO para te auxiliar da melhor forma possível!!!

É melhor prevenir do que remediar

Não espere que os imprevistos apareçam… PREVINA – SE e fique TRANQUILO…

Acesse nosso site: www.luxonseg.com.br

Rua: Brasília, 747 – Centro

Telefones: (44) 3543 – 2630 / 3543 – 4162